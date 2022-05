mardi 24 mai 2022 • 586 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Un drame familial que les parties voulaient étouffer a été déterré par la brigade de protection des mineurs, à Rufisque.

Une nouvelle affaire vient encore secouer la société sénégalaise. Selon Libération, un drame familial que les parties voulaient etouffer a été déterré par la brigade de protection des mineurs, à Rufisque. Il s'agit de l'huile chaude versée sur un enfant de 4 ans.



Pour le journal, l'informateur de la police révèle que, sa tante M.Diop reprocherait à G.D "d'être bavard et de ne pas savoir écouter."



L'enfant s'est retrouvée avec "des brûlures du premier et seconde degrés, au visag, au cou et au niveau de la partie supérieure du thorax", selon l'hôpital de Diamniadio qui l'avait pris en charge.



La famille essaye de tout "régler en interne (soutoureu)" sans que l'affaire ne fuite, n'a pas réussi puisqu'un "appel anonyme vend la mèche à la police", indique le journal, soulignant que les enquêteurs ont réussi à "démolir la thèse de l'accident brandi pour organiser une collecte afin de soigner la victime."



La tante de la victime "M.Diop a été déféreé devant le parquet depuis le 18 mai pour mise en danger de la vie d'autrui, maltraitance commis sur un mineur âgé de 4 ans ayant entraîné de graves brûluers", conclut Libération.