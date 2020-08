La CAF actualise le calendrier des compétitions Interclubs

iGFM (Dakar) Le Comité d’Urgence de la CAF a approuvé le calendrier révisé des compétitions Interclubs touchées par la pandémie de COVID-19. Coupe de la Confédération de la CAF Total 2019/2020

Demi-finales

22.09.2020 – Pyramids (Egypte) vs. Horoya (Guinée) au Complexe Mohammed V, Casablanca

22.09.2020 – RS Berkane (Maroc) vs. HUSA (Maroc) au Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat

Finale

27.09.2020 – Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat

Tous les matches se joueront à huis clos. Ligue des Champions de la CAF Total 2019/2020

Suite au retrait de la Fédération Camerounaise de Football de l’organisation du Final Four, et conformément au principe d’équité, l’Egypte et le Maroc dont les représentants Al Ahly & Zamalek (Egypte) et Raja Club Athletic & Wydad Athletic Club (Maroc) constituent les demi-finalistes de la compétition sont exempts de l’accueil du Final Four.

Demi-finales

– Les matchs des demi-finales se joueront à domicile et à l’extérieur

– Les matchs aller seront disputés les 25 et 26 septembre 2020 au Maroc, et les matchs retour les 2 et 3 octobre en Egypte.

Finale

La finale se déroulera sur un terrain neutre en cas d’opposition entre une équipe égyptienne et une équipe marocaine.

A cet effet, un appel à candidatures a été lancé à l’attention des Associations Membres à exclusion de l’Égypte et du Maroc pour l’organisation de ladite finale en match unique.

Les Associations Membres intéressées doivent soumettre leur dossier de candidature comprenant le lieu du match et la garantie gouvernementale obligatoire au plus tard le 17 août 2020.

Cependant, en cas de qualification des deux clubs égyptiens ou marocains pour la finale, le match unique se jouera soit en Égypte, soit au Maroc le 16 ou 17 octobre 2020. À cet égard, les Associations Membres concernées, à savoir la Fédération Egyptienne de Football et la Fédération Royale Marocaine de Football, devront confirmer leur disponibilité au plus tard le 15 août 2020.

La CAF poursuivra les discussions avec les différentes parties prenantes sur les possibilités d’organiser les matches restants de la Ligue des Champions de la CAF Total 2019/2020 à huis clos ou non. Guide Médical

Les directives de la CAF pour la reprise des compétitions élaborées par la Commission médicale de la CAF en collaboration avec le Département Technique et Développement de la CAF seront appliquées pour l’organisation des matches restants de la saison Interclubs 2019/2020.

Ces directives impliquent une évaluation médicale efficace et continue des joueurs et officiels, des plans de séances d’entrainement, la désinfection des installations sportives et le strict respect des mesures préventives mondiales.