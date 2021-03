mardi 2 mars 2021 • 167 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) La CAF est heureuse d’annoncer qu’à la suite de nouvelles consultations avec la Fédération Royale marocaine de football, la 43ème Assemblée Générale Élective de la CAF et les matches de la Coupe d’Afrique des Nations U17 seront désormais ouverts à un nombre limité de représentants des médias.

Le communiqué de l'instance dirigeante précise que "l’écart convenu est de 30% pour la presse locale et de 70% pour les médias étrangers."

Et d'ajouter que "suite à l’évolution de la situation épidémiologique au niveau mondial, les représentants des médias qui seront approuvés pour couvrir l’Assemblée générale de la CAF le 12 mars et les matchs de la CAN TOTAL U17 prévus du 13 au 31 mars 2021 devront se soumettre à des protocoles stricts covid 19."

Selon la Confédération africaine de football (CAF), "seuls les journalistes agréés auront le droit de recevoir une lettre d’invitation qui leur permettra de demander un visa d’entrée de l’ambassade marocaine de leur pays de départ, souligne-t-elle, indiquant que "les représentants des médias sont informés qu’en raison des protocoles Covid19, les FAC ne seront pas en mesure d’accueillir un grand nombre de personnes."

Pour rappel, depuis deux jours, une information circule. Un protocole aurait été acté afin que le Sud-Africain Patrice Motsepe soit porté à la tête de la CAF, le Sénégalais Augustin Senghor son premier vice-président et le Mauritanien Ahmed Yahya, 2e vice-président. Quant à l’Ivoirien Jacques Anouma, il aurait un poste de conseiller spécial du président.