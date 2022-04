vendredi 8 avril 2022 • 870 lectures • 0 commentaires

La CAF a annoncé les dates des prochains tirages au sort des phases de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023, du CHAN TotalEnergies Algérie 2023 et de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies Maroc 2022. Les 48 sélections engagées seront réparties en 12 groupes de 4. Les deux premiers de chaque poule rejoindre la phase finale, qui aura lieu du 23 juin 2023 au 23 juillet 2023 en Côte d’Ivoire.



TotalEnergies Coupe d'Afrique des Nations 2023 Phases de poules



La route vers la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire s'accélérera en juin 2022 avec le début des phases de groupes. Le tirage au sort des phases de poules aura lieu le mardi 19 avril 2022 à 17h30 GMT.

La CAF annoncera toutes les plateformes où les gens pourront regarder et suivre le tirage au sort en temps voulu.



Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies Maroc 2022



En juillet 2022, tous les regards seront tournés vers le Maroc lorsque le pays accueillera la compétition féminine phare de l'Afrique : la Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies Maroc 2022. Le tirage au sort aura lieu au Maroc le 25 avril 2022 à 20h30 GMT.



Éliminatoires TotalEnergies CHAN Algérie 2023



Les éliminatoires TotalEnergies CHAN 2023 débuteront en juillet 2022. Le tirage au sort officiel des qualifications aura lieu le 28 avril 2022. L'heure sera confirmée en temps voulu.



Examen du calendrier des qualifications AFCON et changements possibles :



Pour le calendrier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023, le comité d'organisation a approuvé des modifications à la fenêtre de juin 2022.



Ci-dessous le récapitulatif des modifications.



Avec Cafoline

