lundi 8 août 2022 • 256 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Confédération Africaine de Football (CAF) informe que le Président, Patrice Motsepe, lancera la très attendue Super League africaine, en Tanzanie, le mercredi 10 août 2022.

Le lancement sera effectué en direct depuis Arusha, en Tanzanie, à 13h00, heure de l'Afrique de l'Est (12h00 heure du Caire, 10h00 GMT) sur plusieurs réseaux de télévision en Afrique et dans d'autres parties du monde, y compris sur les plateformes de streaming de la CAF, CAFTV (YouTube).



Depuis l'annonce du lancement par le Président de la CAF en juillet dernier, l'attente commence à se faire sentir. L'Afrique se prépare à une nouvelle ère qui changera à jamais le visage de son football et les fortunes économiques du continent.



Date : 10 août 2022



Lieu : Arusha International Convention Centre, Tanzanie



Heure : 13h00 Heure de l'Afrique de l'Est (EAT) / 12h00 Heure du Caire / 10h00 GMT