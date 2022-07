jeudi 28 juillet 2022 • 426 lectures • 0 commentaires

Le séminaire continental annuel de la Confédération africaine de football ("CAF") sur l'octroi de licences aux clubs a démarré avec succès au Caire, en Égypte. Les 54 associations membres de la CAF, les représentants de la FIFA et des confédérations sœurs, FIFPRO Afrique, les instructeurs de licences de clubs et les représentants des ligues du continent participent à ce séminaire.



Le séminaire a lieu alors que la majorité des ligues du continent se préparent pour le début d'une nouvelle saison.



Le séminaire continental annuel de la CAF sur l'octroi de licences aux clubs 2022 offre une plateforme aux associations membres, à la CAF, à la FIFA, aux confédérations sœurs et à divers groupes de parties prenantes pour se réunir et partager les meilleures pratiques en matière d'octroi de licences aux clubs, les méthodes de mise en œuvre, les succès et les défis.



Le Colonel Major Djibrilla Hima Hamidou, membre du Comité exécutif de la CAF et Vice-président de la Commission d'organisation des compétitions interclubs et du système de gestion des licences de clubs de la CAF, a prononcé le discours d'ouverture du séminaire.



Le Vice-Président Hamidou a déclaré : "Le système de licence de club a évolué de manière significative pour devenir un outil clé pour le développement et la professionnalisation du football en Afrique. La CAF veut voir l'uniformité parmi nos membres et aussi dans toutes les compétitions de la CAF, tant masculines que féminines. L'objectif de la CAF est que le système de licence de club ait un effet et contribue à élever les normes au niveau du football national. La nouvelle vision de la CAF pour la professionnalisation du football est de renforcer la pyramide à partir du bas, en commençant par les compétitions nationales, donc le nouveau cadre réglementaire de la CAF renforcera le système de licence de club pour le football masculin et féminin dans les compétitions continentales et nationales."



Cette première journée, qui a été conduite par la nouvelle Direction du football professionnel à la CAF, s'est concentrée sur le cadre réglementaire de la licence de club de la CAF, la réglementation de la licence de club féminin de la CAF, le catalogue des sanctions de la CAF, la norme de qualité de la licence de club de la CAF et la réglementation des stades de la CAF.



Le Directeur des Opérations de la CAF, Abiola Ijasamni, qui a assisté à la première journée, a ajouté : "Globalement, la force du football de club est l'épine dorsale des associations membres. Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs en nous contentant de cocher les cases du cadre réglementaire - aussi important que cela soit - nous devons créer une culture qui ne se contente pas de remplir les formulaires, mais qui contrôle, maintient et aide nos clubs à atteindre des niveaux plus élevés.



"La vision du président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, est de rendre le football africain compétitif au niveau mondial : En tant qu'administration de la CAF, nous devons y réfléchir de manière pratique, sur ce que cela signifie et comment nos actions quotidiennes contribuent à la réalisation de cette vision. Les associations membres sont la clé du succès de leurs ligues. J'espère que ce séminaire créera l'interaction et la compréhension nécessaires entre la CAF, les associations membres et les ligues", a déclaré Ijasamni.



Les objectifs du séminaire continental sont notamment :



- Présenter le nouveau cadre réglementaire pour le système de licence de club de la CAF pour les hommes et les femmes ;



- Lancer la plateforme en ligne de licence de club de la CAF (CLOP) ;



- Organiser une formation pour la plateforme en ligne de licence de club de la CAF (CLOP) ;



- Recevoir une mise à jour complète sur la situation du système de licence de club de la part des AMs ;



- S'assurer que les AMs sont prêtes à communiquer les décisions d'octroi de licence à la date limite fixée pour l'engagement des clubs dans les compétitions interclubs de la CAF (hommes et femmes) ;



- Echanger connaissances et expertise avec la FIFA et les confédérations sœurs sur les licences de clubs ;



- Présenter le nouveau cadre réglementaire pour les stades ;



- Se concentrer sur la conformité des stades pour les compétitions de la CAF et couvrir les procédures d'inspection des stades.