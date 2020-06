La CAF publie des directives pour la reprise du football

iGFM-(Dakar) Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 à travers le continent et dans le reste du monde, des réunions se sont succédé dans le but d’approfondir les réflexions sur l’avenir des compétitions.

C’est dans cette perspective que la Commission Médicale de la CAF, en collaboration avec le Département Technique et de Développement et un panel d’experts, a élaboré un plan complet pour guider les Associations Membres (AM) sur le redémarrage des activités de football sur le continent.

Le document de 29 pages intitulé «Les directives de la CAF pour la reprise du football en Afrique» met l’accent sur la santé des principales parties prenantes (joueurs, officiels, supporters, partenaires) en tant qu’élément essentiel qui devrait constituer la base de toute prise de décision concernant la réintroduction des activités de football sur le continent et ce, en accord avec les autorités nationales compétentes.

Le plan met également l’accent sur une évaluation médicale efficace et continue (à travers le test systématique) des joueurs et des officiels, des directives pour les séances d’entraînement, la désinfection des installations sportives et le strict respect des mesures préventives mondiales.

«Ce document complet est une étape majeure vers la reprise du football sur le continent. Sur la base des développements récents, il est important d’avoir un plan afin de guider nos parties prenantes sur le retour des compétitions continentales et nationales, et sur la nécessité d’une approche tout terrain.

«De nombreuses considérations ont été prises en compte dans l’élaboration du document par notre équipe d’experts, notamment celles liées aux spécificités du continent. Associé aux stratégies établies par les autorités locales, le document fournit aux AMs les informations adéquates pour reprendre les opérations dès l’obtention du feu vert », a déclaré le Secrétaire général par intérim de la CAF, Abdelmounaim Bah.

Dans le même temps, la Commission d’Organisation des Compétitions Interclubs et de la Gestion du Système d’Octroi des Licences de Clubs et la Commission d’Organisation du Football Féminin ont tenu des réunions par visioconférence la semaine dernière concernant l’avenir des différentes compétitions.

Le Comité Exécutif se réunira le 30 juin 2020 en visio-conférence et fera des déclarations sur les recommandations des commissions permanentes respectives. Les détails de la réunion du Comité Exécutif seront communiqués en temps opportun.

Cafoline