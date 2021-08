jeudi 26 août 2021 • 261 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Selon Afrikfoot, la Confédération africaine de football (CAF) a publié à son tour un communiqué ce mercredi afin de réclamer la libération des internationaux africains évoluant en Premier League à l’occasion de la prochaine trêve internationale.

Après la FIFA, la Confédération africaine de football (CAF) a publié à son tour un communiqué ce mercredi afin de réclamer la libération des internationaux africains évoluant en Premier League à l’occasion de la prochaine trêve internationale. Mardi, la Premier League avait en effet annoncé que l’ensemble des clubs ont décidé de retenir leurs joueurs qui doivent se rendre dans un pays classé sur la liste rouge Covid-19 par les autorités britanniques, à l’instar de Liverpool avec l’Egyptien Mohamed Salah, afin d’éviter les 10 jours de quarantaine imposés à leur retour en Grande-Bretagne.

«Agissant au nom de toutes les associations membres, des joueurs et des supporters africains, la CAF a exhorté le gouvernement britannique à fournir les exemptions requises pour permettre aux joueurs africains de représenter leurs pays lors des prochaines éliminatoires de la Coupe du monde», a notamment écrit l’instance panafricaine avant de rafraîchir la mémoire aux Anglais.

«La CAF note que des dérogations similaires ont été accordées par le gouvernement britannique pour permettre la participation de délégations et d’officiels au Championnat d’Europe de l’UEFA qui s’est tenu il y a moins de deux mois. (…) À la lumière de ce qui précède, la CAF a lancé un appel urgent à la FA (The Football Association) et au gouvernement britannique pour que le même traitement précédemment appliqué à l’Europe soit désormais étendu à l’Afrique en vertu des principes de solidarité et d’égalité», a exhorté l’instance. Le message est passé !

Le communiqué de la CAF:

«La Confédération Africaine de Football (CAF) a pris connaissance des mesures actuelles en Grande-Bretagne concernant l’absence de dérogation pour les joueurs revenant de plusieurs pays africains après la prochaine fenêtre internationale.

Agissant au nom de toutes les Associations Membres, des joueurs et des supporters africains, La CAF a exhorté le gouvernement britannique à fournir les exemptions requises pour permettre aux joueurs africains de représenter leurs pays lors des prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™️.

La CAF note que des dérogations similaires ont été accordées par le gouvernement britannique pour permettre la participation de délégations et d’officiels au Championnat d’Europe de l’UEFA qui s’est tenu il y a moins de deux mois.

Il est également noté que la situation dans les pays africains figurant sur la liste rouge est, dans de nombreux cas, moins grave que celle d’autres pays qui ne figurent pas actuellement sur cette liste ou pour lesquels des exemptions étaient auparavant prévues.

De plus, la CAF tient à réitérer que les matchs à venir seront livrés selon les protocoles stricts développés par la FIFA et appliqués à travers le monde, comme ce fut le cas durant les fenêtres précédentes et les tournois continentaux livrés avec succès.

Ces protocoles ont prouvé hors de tout doute qu’ils atténuent les risques encourus ; preuve de leur succès lorsqu’ils sont appliqués en Angleterre et dans d’autres parties du monde.

À la lumière de ce qui précède, la CAF a lancé un appel urgent à la FA (The Football Association) et au gouvernement britannique pour que le même traitement précédemment appliqué à l’Europe soit désormais étendu à l’Afrique en vertu des principes de solidarité et d’égalité.»