Aliou Cissé devra se passer de Krépin Diatta pour les prochaines sorties des Lions. La CAF a infligé quatre matchs de suspension dont deux ferme et 10 000 dollars (environ millions de francs CFA) d’amende à l’attaquant de Monaco. L’international de 24 ans a été sanctionné pour son coup de gueule poussé devant les médias après l’élimination du Sénégal en huitième de finale de la CAN par la Côte d’Ivoire. «Vous êtes des corrompus», avait-il notamment crié à la figure d’un officiel guinéen de la CAF.

D’après L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, l’instance continentale avait ouvert une enquête à la suite de cet épisode. Sa commission de discipline a ainsi procédé, selon le journal, «à l’audition du joueur par vidéo-conférence». «Seulement l’international n’a pas été en mesure d’apporter les preuves de ses allégations», rapporte la même source.

Conséquence : la CAF n’y pas allée de main morte. Krépin Diatta ne jouera pas les deux prochains matchs du Sénégal et il devra se tenir à carreaux pour les deux suivants et cela, pendant un an. L’Observateur informe que la Fédération sénégalaise de football (FSF) est également sanctionnée à cause de l’un des meilleurs Lions de la CAN. L’instance sénégalaise a en effet écopé d’une amende du même montant que celle du joueur (6 millions F CFA).