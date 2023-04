jeudi 6 avril 2023 • 155 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé à l'unanimité, au nom du football africain, de soutenir la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

Le Maroc a récemment annoncé, lors du 73e Congrès de la FIFA à Kigali, sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, conjointement avec l'Espagne et le Portugal.



Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré : "La décision unanime prise par le Comité Exécutif de la CAF de soutenir la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 signifie que la candidature du Maroc est désormais celle du continent africain. Nous nous concentrons désormais sur l'organisation d'une nouvelle Coupe du Monde de la FIFA en Afrique et nous nous engageons à travailler avec toutes les associations nationales et confédérations de football pour y parvenir".



La CAF a également décidé d'ouvrir la candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en raison des demandes de nombreuses associations membres de la CAF et de leurs gouvernements d'accueillir la compétition majeure du continent.



La CAF annoncera les nations retenues pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en même temps avant le mois de septembre de cette année.



Le Comité Exécutif de la CAF a également été informé des progrès substantiels réalisés en ce qui concerne la Super Ligue Africaine inaugurale qui débutera plus tard cette année.



Pour rappel, la CAF s'est réunie, ce mercredi par visioconférence.