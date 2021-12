La CAN 2021 au Qatar ? La CAF répond à la rumeur

mercredi 8 décembre 2021 • 660 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM (Dakar) Alors qu'une rumeur sur la délocalisation de la CAN 2021 au Qatar, prend de plus en plus d’ampleur, la CAF est sortie du silence pour apporter un démenti formel.

A 32 jours du coup d’envoi de la CAN 2021 (9 janvier-6 février 2022), le Cameroun, pays-hôte, n’est pas parvenu à chasser tous les doutes. Après plusieurs reports, l’inauguration du stade d’Olembe, qui doit accueillir notamment le match d’ouverture et qui était prévue pour le 3 décembre, a de nouveau été ajournée en fin de semaine dernière. Dans la foulée, l’Egyptien Abdel Moneim Hussein, ancien membre de la Confédération africaine de football (CAF), a déclaré le week-end dernier à la chaîne Al-Hayah TV que l’instance panafricaine, face à l’urgence de la situation, commencerait à envisager de délocaliser la compétition au Qatar ! Alors que cette rumeur prend de plus en plus d’ampleur, la CAF est sortie du silence pour apporter un démenti formel.



«Nous ne pouvons pas passer notre temps à répondre aux rumeurs», a clarifié le directeur de la communication de la CAF, Alexandre Siewe, ce mardi auprès de la BBC. «Nous n’avons reçu aucun message ou information de nos dirigeants concernant un changement de dates ou de pays. Nous n’avons pas discuté de cela lors de toutes nos dernières réunions.», Mieux, le dirigeant assure que des membres de la CAF sont déjà à pied d’œuvre sur place au Cameroun.



«Nous sommes sur place. Nous travaillons. Une délégation officielle de la CAF a été détachée et le secrétaire général Veron Mosengo-Omba nous rejoindra dans deux jours», a ajouté le Camerounais. Voilà qui devrait mettre un terme définitif aux rumeurs…



Avec Afrikfoot PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 660 fois.

Publié par Mamadou Salif editor