iGFM (Dakar) Une date sur l’organisation de la prochaine CAN 2025 prévue au Maroc circule, à la suite de celle remportée à domicile par la Côte d’Ivoire, et perçue comme la plus belle édition de l’histoire.

Il y a quelques jours, le Fédération royale marocaine de football (FRMF) profitait de la confirmation à son poste du sélectionneur Walid Regragui pour dévoiler la période de la CAN 2025. Celle-ci doit avoir lieu en été, et non pas à l’hiver 2026. Dès lors, il existait un risque de chevauchement avec la Coupe du monde des clubs 2025, prévue du 15 juin au 13 juillet de la même année aux États-Unis en grande pompe avec pour la première fois 32 participants.



La CAN après le Mondial des clubs ?



Puis la Confédération africaine de football (CAF) a jeté un trouble par le biais de son président Patrice Motsepe, en maintenant le doute autour de la période de la prochaine édition. Au final, le tournoi devrait avoir bel et bien lieu en été, mais ce ne sera pas en juin-juillet, comme cela avait été le cas en 2019. Ce lundi, un responsable de la CAF a ainsi révélé sous couvert d'anonymat à l'AFP l'existence “d'un accord de principe entre la CAF et la Fédération marocaine de football pour que la CAN se tienne durant l'été, plus précisément en juillet et en août“. Les dates du 20 juillet au 16 ou 17 août 2025 sont plus précisément évoquées pour la tenue de la 35e grand-messe africaine.



Si ces dates se confirment, il s’agira d’une date inédite dans l’histoire de la compétition. Cette périodicité devrait mieux convenir aux clubs européens que celle de janvier-février, même si l'hypothèse de voir des joueurs enchaîner Mondial des clubs et CAN, avec des éléments manquant la préparation estivale et les premières journées de championnat devraient faire grincer des dents.



En attendant, le compte Soccer212 informe que des premières propositions d’un point de vue organisationnel ont déjà été faites. À titre d’exemple, le Grand Stade de Marrakech (45 000 places) aurait été choisi pour accueillir exclusivement les rencontres du soir, sans doute en raison du pic de chaleur de jour dans la mégapole en été. Reste à confirmer là aussi. D’autant plus que les sites de Fès et Agadir reviennent avec insistance parmi les propositions des internautes.