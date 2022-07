mercredi 27 juillet 2022 • 1212 lectures • 0 commentaires

A trois ans de la CAN 2025 qu’elle doit organiser, un gros doute entoure la capacité de la Guinée à être en mesure d’accueillir la compétition en répondant au cahier des charges de la Confédération africaine de football (CAF). A tel point que l’instance panafricaine serait en passe de retirer l’organisation de la compétition au pays de Naby Keita ! C’est du moins ce qu’aurait sous-entendu Amaju Pinnick, président de la Fédération nigériane de football (NFF) et membre du comité exécutif de la CAF, à l’occasion d’une visite dans l’Etat de Lagos mardi, informe Afrikfoot.



"Une organisation conjointe Nigéria-Bénin"



«Nous sommes en train de préparer une candidature pour l’organisation conjointe du tournoi (la CAN 2025, ndlr) avec la République du Bénin. Le ministre des Sports a donné son aval à cette candidature», a révélé le dirigeant dans des propos rapportés par TheNewsGuru.com et Completesports.com. «Il est grand temps que le Nigeria accueille un tournoi international, car l’organisation de telles compétitions présente de nombreux avantages.»



"Nous sommes convaincus d'obtenir le feu vert de la CAF"



A entendre Pinnick, la concurrence s’annonce toutefois relevée car d’autres pays se trouvent aussi à l’affût. «De nombreux pays se sont portés candidats à l’organisation de la compétition ; nous sommes convaincus d’obtenir le feu vert de la CAF. Nous travaillons avec le ministère des Sports pour faire en sorte que le Nigeria soit le pays hôte idéal», a assuré le Nigérian. Des propos qui devraient faire grand bruit en Guinée…