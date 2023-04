dimanche 16 avril 2023 • 90 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Mouvement National des Enseignants Républicains du Département (MNER) de Fatick et de Kaolack a magnifié les grandes réalisations du Président Macky Sall dans le domaine de l’éducation, lors d'un « Ndogou républicain » suivi d’un panel sur le secteur de l’éducation ce week-end. Pour eux, « sa candidature est celle de la continuité des chantiers, bref celle de l'émergence de notre belle République », disent-ils.

A propos des réalisations du Président, les enseignants évoquent la mise sur pieds de l'université du Sine-Saloum avec un campus social dans la ville de Fatick ; une vingtaine de lycées, un nombre impressionnant de collèges, d'écoles élémentaires et des cases de tout- petits, l'ouverture de nombreux centres de formation professionnelle équipés. (Diakhao, Niakhar, Fatick, Toucar etc) et le recrutement de 65000 jeunes à la fonction publique dont 5000 enseignants.

Sur le plan infrastructurel, les panélistes notent, la route Fatick -Bambey, Ndiosmone-Diofior- Fimela, les nombreuses pistes rurales réalisées et l'électrification rurale qui fait un grand bond.

Au niveau social, les enseignants soulignent qu’on assiste à un financement très accentué des jeunes des femmes à travers des instruments comme la DER, le FONGIP, l’ANPEJ entre autres. Ils ont mis en évidence les nombreuses perspectives du Président notamment le bitumage de nombreux axes du Département comme : Keur Martin- Diohine -Toucar- Wakhaldiam ; Diakhao-Kaolack ; l’autoroute Mbour Fatick- Kaolack.

Au plan sanitaire, les enseignants estiment que des hôpitaux de dernières générations ont été mis en place comme Kaffrine, Sédhiou, Kédougou, Touba, Tivaouane ;

Au plan social. Il est important de mettre l'accent sur les bourses sociales, les nombreuses cartes d'égalité des chances, la CMU.

Ce mouvement dirigé par Mme Maïmouna Cissokho Khouma qui est la coordonnatrice nationale, continue de créer ces cadres d’échanges pour permettre à ses membres de se rencontrer et de réaffirmer leur soutien et accompagnement au Président Macky Sall.