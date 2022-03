jeudi 3 mars 2022 • 98 lectures • 0 commentaires

En Afrique de l’ouest, plusieurs chefs d’Etat ont manipulé leur constitution pour gagner un mandat supplémentaire. Ce que regrette Koblan Messie, secrétaire général régional du Forum de la société civile de l’Afrique de l’Ouest (Foscao).

"Le protocole de la Cedeao sur la gouvernance et la démocratie a été parfois bafoué dans certains Etats. Il y a eu des manipulations de constitution. Des chefs d’Etat se sont présentés à plus de deux reprises en bafouant les constitutions des pays. Souvent ils mettent des subterfuges en disant qu’en modifiant la constitution, le compteur revient à zéro. Mais les citoyens ne sont pas dupes. Et cela crée des frustrations. Cela explique pourquoi il y a des coups d’Etat dans nos pays, même si on condamne les coups d’Etat. Parce que la gouvernance a été bafouée clairement dans nos pays. Nous avons besoin d’une cedeao des peuples, aujourd’hui."



Tripatouillages constitutionnels



"La Cedeao a démontré durant les dernières années une application à géométries variables de ses propres règles. Quand on parle des modifications de constitution, ce sont des coups d’Etat constitutionnels et la Cedeao n’avait rien dit quand cela s’est passé. Des populations sont allées dans la rue, et des gens se sont faits tuer. La Cedeao n’a pas dénoncé Cela. Il n’y a personne qui va accepter cela. Donc la Cedeao a échoué en ne condamnant pas publiquement ces modifications de constitutions et donc elle a été perçue comme complice des chefs d’Etats, qui ont fait ce genre de modifications, comme un syndicat des chefs d’Etat."



Une Cedeao des chefs d'Etat



"Au lieu d’être une cedeao des peuples, on a vu une Cedeao des chefs d'Etats. Ce qui n’est pas normal. Et aujourd’hui, la société civile et le Foscao en l’occurrence, veut prendre le leadership pour amener un changement au niveau de la cedeao pour qu’elle puisse prendre en compte les besoins des citoyens. Nous sommes convaincus que les chefs d’Etat veulent le bien de leurs citoyens. Et s’ils veulent le bien de leurs citoyens, on veut qu’ils le démontrent en ayant une vraie Cedeao des peuples au lieu d’une cedeao des chefs dEtat."