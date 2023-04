jeudi 13 avril 2023 • 1089 lectures • 1 commentaires

Société 5 heures Taille

iGFM - (Dakar) La chambre d’accusation a rejeté le recours de Pape Alé Niang lié à la restitution de son passeport

Pape Alé Niang, qui souhaite aller se soigner à l’extérieur du pays, avait soumis une requête au Juge d’Instruction, afin que son passeport lui soit restitué. Une requête rejetée par le magistrat. Ses avocats ont ensuite saisi la Chambre d’accusation. Malheureusement, celle-ci vient de lui opposer un rejet.



«Sans aucune surprise la chambre d'accusation vient encore de refuser de me restituer mon passeport. Par une belle tranche de rigolade un juge m'avait déjà averti "ton passeport est dans les tiroirs du bureau de Macky Sall. Lui seul peut en décider"», a publié le journaliste sur ses plateformes numériques.



Ses avocats, dit-il, ont décidé de continuer le combat au nom de la justice et la vérité. «De mon coté je me concentre sur mon travail», indique-t-il.