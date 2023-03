mercredi 29 mars 2023 • 42 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Encore une nouvelle consécration pour la diva africaine. Le prestigieux Prix "Le Polar Music Prize 2023" est décerné à Angélique Kidjo du Bénin cette semaine. Chanteuse confirmée très respectée dans le monde de la musique, Angélique Kidjo parle et chante en cinq langues : fon, français, yorùbá, goun et anglais.

Selon Marie Ledin, Directrice générale du Polar Music Prize, Angélique Kidjo est l'une des rares chanteuses africaines les plus constantes dans leurs engagements musicaux et prises de position. Elle ajoute par ailleurs qu'elle a été choisie par son talent et son impact dans la vie sociale.

"Nous sommes ravis d'honorer ces trois lauréats qui ont tous eu un tel impact mondial avec leur musique. Angélique Kidjo est une artiste inspirante, elle explore et défie constamment et est l'une des plus grandes interprètes de la musique internationale. Nous sommes ravis de reconnaître son talent et de mettre en lumière son important travail avec la Fondation Batonga", a-t-elle déclaré à l'occasion de la remise du Polar Music Prize.

Angélique Kidjo a aussi exprimé sa joie en recevant ce prix. Selon elle, c'est encore une leçon de vie qu'elle soit honorée. Dans son discours elle explique qu'elle continue toujours à œuvrer pour les enfants à sa qualité de chanteuse et d'ambassadrice de l'UNICEF.

"Ma passion pour la musique a toujours été inébranlable. Être sur scène, pour moi, c'est comme être au paradis - c'est mon sanctuaire. C'est mon endroit pour créer des liens et me connecter avec mes semblables. C'est quelque chose dont je suis reconnaissant chaque jour. «Recevoir le Polar Music Prize est une leçon d'humilité. Je n'ai pas de mots pour dire à quel point c'est important pour moi. Cela s'accompagne d'un sens de la responsabilité qui m'est confiée en tant qu'artiste de continuer à faire un excellent travail. Je ferai de mon mieux pour être toujours une fière récipiendaire du prix grâce à mon travail en tant qu'ambassadrice itinérante de l'UNICEF, au nom des enfants, et en tant qu'ambassadrice de la musique, pour aider à créer un monde dans lequel nous pouvons tous vivre en paix. Merci beaucoup de m'avoir fait participer à ce prix prestigieux, dans une entreprise aussi prestigieuse", nous confie la chanteuse.