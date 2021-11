La coalition (AVEC) liguey Kat Yi et ses 30 candidats à la conquête des communes du Sénégal

iGFM-(Dakar) L'Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes (AVEC) Liguey Kat Yi veut jouer les premiers rôles lors des prochaines élections départementales et municipales prévues le 23 janvier 20022. Les 30 acteurs communautaires à la base et les leaders locaux membres de cette coalition ont pour ambitions "d'apporter leur vision et leur expérience au service des populations et proposer des solutions durables au développement territoriale"

