En conférence de presse, ce jeudi 8 septembre 2022, les membres de la Coalition Bunt Bi ont décidé, après l'évaluation des élections locales et législatives de 2022, de mettre fin à la Coalition.

La Coalition Bunt-Bi a fait une évaluation au sortir des élections locales du 23 janvier 2022 et des législatives du 31 juillet 2022. Les membres de la coalition ont décidé de mettre fin à leur collaboration.



« Nous annonçons que la coalition Bunt Bi a pris fin dès aujourd'hui. On vient d'assister à l'acte final de la coalition Bunt Bi », a annoncé Cheikh Sadibou Ba, président du Mouvement Saam Sa Momel et membre de la Coalition Bunt Bi.



D'après Cheikh Sadibou Ba, l'Union Citoyenne Bunt Bi va continuer son travail politique. Les membres s'engagent à poursuivre le « combat politique et citoyen auprès des populations et des forces vives du Sénégal notamment et à s'opposer à toute tentative de la part du Président de la République de briguer un troisième mandat consécutif en violation flagrante de la Constitution ».