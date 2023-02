La communauté Soninké reçue au Palais par Macky Sall

mercredi 8 février 2023

iGFM - (Dakar) Le Palais présidentiel a parlé soninké ce mardi. Pour cause la communauté avec ses différentes entités et associations de jeunes, de femmes, de journalistes, de religieux et même de sages ont été reçus avec tous les honneurs.

L'initiative est à mettre à l'actif du député maire de Bokidiawé Kalidou WAGUE pour permettre à sa communauté de faire face au Président de la République afin de lui soumettre ses doléances.

Lesdites doléances tournent autour de la dotation en infrastructures routières au niveau du département de Bakel dans la région de Tambacounda, au niveau du département de Kanel dans la région de Matam et partout où les soninkés se trouvent au Sénégal.

La réhabilitation et l’extension de la mosquée sise à l’avenue Malick SY a été soumises au Chef de l’Etat et l’érection du centre islamique de Diamniadio. Pour cela, le Président se dit disposer à les aider pour leurs réalisations.

Mais toutefois, ils reconnaissent les efforts consentis par l’Etat pour leur permettre de rendre leur condition de vie meilleure surtout avec cette enveloppe de 500 milliards octroyée à la région de Tambacounda récemment lors du conseil des ministres décentralisé.

Pour ce qui est de l’agriculture, les invités du jour du Président Macky SALL diront que le soninké par excellence est un agriculteur dans l’âme par conséquent , tout ce qu’ils désirent c’est de leur doter d’intrants et de matériel agricole pour la mécanisation. Doléance qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd puisque le chef de l’Etat leur a assuré du soutien du gouvernement pour leur aider en les dotant d’intrants et de matériel agricole comme des tracteurs et des moissonneuses batteuses entre autres.

Une chose qui tient énormément à cœur la communauté soninké quand il s’agit de déposer une carte d’identité nationale ou un passeport, il faut à chaque fois que le certificat de nationalité soit exigée.

Ces derniers trouvent une telle mesure discriminatoire et demandent au Président pour que cela cesse.

Autre chose et pas des moindres que les soninkés ont demandé, le recrutement des jeunes dans certaines sociétés de l’Etat ce que le Président Macky SALL a satisfait séance tenante en promettant le recrutement de cent (100) jeunes. Il compte faciliter également aux femmes soninkés l’accès aux financements en mettant à contribution la DER et le 3fpt.

Entre autres doléances, une augmentation du temps d’antenne des émissions soninkés à la RTS sollicitée.

Une chaine de télévision culturelle a fait l’objet de proposition et Macky SALL dira qu’il est disposé à les accompagner jusqu’à son obtention en ce qui concerne les procédures d’acquisition.

Pour ce qui est de l’enseignement de la langue dans les universités, Président promet d’instruire le ministre de l’enseignement supérieur pour que cela soit effectif dans les plus brefs délais.

En guise de reconnaissance et de soutien au Président Macky SALL, les soninkés se disent prêts et déterminés à l’accompagner pour qu’il reste à la tête du Sénégal encore pour l’intérêt de tous. Car disent-ils le pays a besoin de paix de stabilité pour s’inscrire résolument vers l’émergence et Macky SALL est le porte étendard.

