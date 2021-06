mardi 1 juin 2021 • 569 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Il s’appelle Massaer Cissé. C’est lui qui va, désormais présider aux destinées de BP au Sénégal.

Dans ses nouvelles fonctions de Directeur pays, Massaer Cissé, aura à piloter les actions de BP pour poursuivre les opportunités de croissance du gaz et des énergies à faible carbone au Sénégal et dans la région. Il va remplacer Géraud Moussarie.

Avant de rejoindre BP, Massaer était Directeur General chez Lekela Power, où il fut responsable des projets d’investissement. M. Cissé était aussi Directeur chez Deloitte où il a commencé sa carrière au sein du bureau de New York. Il est titulaire d’une License de l’Université du Havre en France et d’un Master du State University of New York.