Justice : Un autre syndicat pour concurrencer le Sytjust

iGFM-(Dakar) Conscients « des urgences de l’heure et ayant constaté une absence de démocratie dans le fonctionnement du Sytjust en plus d’une gestion opaque de nos revendications », des auxiliaires de la Justice ont porté sur les fonts baptismaux l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice (UNTJ). « Notre combat est la restauration de la dignité syndicale et notre cause commune est la défense des intérêts matériels et moraux de tous les travailleurs de la justice. L’UNTJ est affiliée à la Cnts FC », notent ses initiateurs.

Au sortir de l’AG de ce 15 février, un bureau a été élu démocratiquement et voici la composition :

Secrétaire Général : Me Atab Goudiaby

Secrétaire Général adjoint : Issa Camara

Secrétaire administratif : Me Amadou Mohtar Diop

Revendication : Me Malick Ndour

Trésorier : Me Abdoulaye Sow

Organisation : Me Ngoné Diop

Communication : Me Abdoulaye Mboup

Affaire sociale : Madame Diop

Genre : Madame Kouaté Rama Fall

Relations extérieures ;Tanor Diamé

Formation recherche et développement : Ibrahima Diop

UNTJ