Dr. Iboun Taïmiya Sylla, Conseiller spécial du Président de la République du Sénégal, chargé de l’Économie Numérique et Bocar Bâ, membre de la Commission des Nations Unies pour le haut débit, ont échangé sur la connectivité de haut débit conformément aux ambitions du SN 2025.

Au cours de ce tête à tête, les deux spécialistes du numérique ont, selon un communiqué parvenu à iGFM, eu à échanger sur «l’accompagnement de la Commission des Nations Unies sur le haut débit pour le développement durable dont actuellement M. BA est membre influent.»



Conseiller spécial du Chef de l’Etat, chargé de l’économie numérique, Dr Ibn Taïmya Sylla a insisté sur la volonté affichée par le Sénégal pour saisir l’opportunité qu’offre la mise en place du fonds qui pourrait aider à financer les objectifs de connectivité du Sénégal surtout en zone rurale, tels que définis dans la stratégie SN 2025.



Bocar Bâ a promis de plaider la cause du Sénégal auprès des autres membres de la Commission afin que les populations sénégalaises puissent bénéficier d’une bonne couverture de connectivité.

Créée en 2010 et présidée par le Président Paul Kagamé et le Milliardaire Mexicain, Carlos Slim, la Commission des Nations Unies envisage un monde entièrement connecté. Ce, à travers l'exploitation de la puissance du haut débit afin d'atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies d'ici à 2030.



Doté d’un fonds de plusieurs milliards de dollars, la Commission est composée de plus de 50 membres qui s'engagent en faveur d'un plaidoyer de haut niveau pour promouvoir le haut débit dans les pays en voie de développement et les communautés mal desservies.



Également la commission s’oriente en faveur du développement et à la promotion de partenariats entre le secteur privé, le gouvernement, la société civile et les organisations internationales.