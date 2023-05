lundi 8 mai 2023 • 145 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Le journaliste sénégalais de Sportnewasfrica, Demba Varore, s'est exprimé sur le refus du FC Metz de libérer Lamine Camara et Pape Amadou Diallo qui étaient très pressentis pour la Coupe du monde U20 avec le Sénégal.

"C'est dommage qu'avec les relations entre Metz et le Sénégal du foot que ces deux joueurs soient bloqués", a-t-il dire d'emblée. "C'est quelque part d'ailleurs un aveu de faiblesse de Metz qu'un joueur de 19 ans arrivé il y a moins d'un mois soit incontournable pour leur montée. La Coupe du monde U20 est une grande vitrine pour Camara et Diallo et c'est dommage que Metz les retienne", a relevé le journaliste sénégalais contacté par IGFM.



Mais pour Demba Varore, cette décision du club français, qui lutte pour les premières places de Ligue 2, n'est pas une prise. "La Fédération et le Directeur technique ne doivent pas être surpris parce que, en mars dernier, le sélectionneur des A du Sénégal a empêché des cadres de l'équipe olympique de jouer deux matchs importants."



A noter que le Sénégal n'est pas le seul pays à se retrouver dans cette situation. La France sera également obligée de faire sans ses meilleurs joueurs. Les clubs souhaitent les conserver pour les ultimes échéances de la saison, qui prendra fin début juin soit dix jours après le coup d'envoi de la Coupe du monde des moins de 20 ans prévue en Argentine du 20 mai au 11 juin 2023.