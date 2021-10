samedi 2 octobre 2021 • 196 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président du Casa Sports, Seydou Sané se réjouit de voir son équipe remporter la Coupe du Sénégal 2021. Une occasion saisie par le dirigeant pour dire que ce trophée renforce davantage la paix en Casamance.

"C’est une belle victoire, une grande victoire. Au-delà du sport, c’est une belle victoire. Une victoire de retrouvaille et de solidarité. Le Casa sports, c’est l’outil qui réunit tous les casamançais quel que soit leur région, leur orientation politique. Le Casa sport réunit tout le monde et appartient à tout le monde.

Cette Coupe va davantage consolider la paix en Casamance. Nous avions besoin de cette coupe. Nous avons souffert pendant des années, cette coupe nous allons l’amener un peu partout pour dire voilà le symbole de la paix définitive. L’esprit solidaire aboutit toujours à la victoire. Si nous sommes ensemble, si nous développons la synergie comme aujourd’hui, la main dans la main, rien n’est impossible. Je remercie tout le monde, les partenaires, les cadres de la diaspora casamançaise qui se sont de part et d’autre mobilisés pour dire que la paix est scellée", a-t-il réagi à la fin de cette belle finale disputée dans une folle ambiance, au stade Lat Dior de Thies.

Le Casa a dominé Diambars sur le score d'un but à zéro.