Ce webinaire est une riposte aux multiples reports du panel conjoint qui a été prévu respectivement pour les 20 ans et le lancement des 2 entités associatives. Il a pour but de faire participer des acteurs/trices en sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STIM), des spécialistes en santé et autres domaines afin d’échanger sur la crise sanitaire provoquée par la maladie à Corona Virus.



Cette importante rencontre virtuelle vise à faire entendre la voix des femmes en STIM. Elle constitue l’une des rares occasions pour échanger, s’enrichir et s’ouvrir à de nouvelles perspectives et visions. La finalité est de susciter auprès du public, en particulier les femmes et les jeunes filles, un intérêt pour les sciences et d’envisager de nouvelles vocations professionnelles. Le webinaire avait comme thème : « Femme scientifique et développement humain durable : participation à la recherche de solutions » et comme sous-thème : « La pandémie de la Covid-19, causes et conséquences ».



Le but principal est d’augmenter la collaboration entre femmes scientifiques d’un même pays afin de rendre la science plus accessible à la gente féminine et d’avoir plus femmes dans les filières scientifiques et de rendre plus visibles leur apport dans le développement des sciences et technologie.

Ce projet fait partie des différents programmes du Bureau Exécutif de l’OWSD basé à Trieste en Italie (https://owsd.net/national-chapters).