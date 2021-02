samedi 6 février 2021 • 400 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le coronavirus n’épargne pas les établissements d'enseignement. Il vient de faire son incursion à l’Université de Ziguichor.

Quatre étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor ont chopé la covid-19. En effet, deux sont inscrits à la faculté des lettres et les deux autres sont de la faculté de Droit et de la faculté de Médecine. Ils ont contracté le virus sur le Campus social, renseigne al Rfm qui informe que les autorités universitaires et sanitaires réfléchissent, présentement, à la stratégie à mettre en place pour prendre en charge les malades et stopper la propagation de l’épidémie au sein de l’Université.