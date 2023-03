vendredi 17 mars 2023 • 350 lectures • 0 commentaires

Ce vendredi, la Cour pénale internationale a annoncé, dans un communiqué de presse parcouru par iGFM, que sa Chambre préliminaire II a émis un mandat d'arrêt contre le président russe, Vladimir Poutine. Il n'est pas le seul dans le viseur de la Cour, puisque Maria Alekseyevna Lvova-Belova, membre de son cabinet, est elle aussi visée par un mandat d'arrêt.

La Cpi a décidé de déclencher des poursuites contre Vladimir Poutine. En effet, le président de la Fédération de Russie, serait responsable de crime de guerre, de déportation illégale de population (enfants) et de transfert illégal de population (enfants) des zones occupées d'Ukraine vers la Russie. Les crimes auraient été commis sur le territoire ukrainien occupé au moins à partir du 24 février 2022.



«Il existe des motifs raisonnables de croire que M. Poutine est personnellement responsable des crimes susmentionnés, pour avoir commis les actes directement, conjointement avec d'autres et/ou par l'intermédiaire d'autrui et pour son manquement à exercer un contrôle approprié sur les subordonnés civils et militaires qui ont commis les actes», indique la Cpi dans son communiqué de presse



Aussi, Mme Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaire aux droits de l'enfant au cabinet du président de la Fédération de Russie, est visée par un mandat d'arrêt, pour les mêmes motifs.