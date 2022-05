lundi 30 mai 2022 • 62 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La commission a prorogé la date d'exigibilité de la carte nationale de presse.

La commission a prorogé la date d'exigibilité de la carte nationale de presse, initialement prévue le 1er juin 2022, jusqu'au 1er septembre 2022. La raison? "Nous avons enregistré un dépôt massif ces derniers temps à Dakar. Mais aussi lors de nos tournées effectuées dans les 14 régions du pays, nous avons enregistré quelques 400 dépôts émanant des correpondants régionaux. La commission n'a pas encore le temps de tout examiner. Ce qui fait que nous avons pensé qu'il était plus judicieux de faire ce report pour ne pas pénaliser les journalistes et techniciens des médias. Mais aussi pour ne pas pénaliser les rédactions. On sait que nous nous acheminons vers les élections législatives du 31 juillet prochain. Il y a une campagne électorale à couvrir ainsi qu'une campagne et ça demande énormément de bras. Ce qui fait que nous avons estimé qu'il était plus judicieux de procéder à ce report le temps de nous permettre de faire notre travail convenablement, aux rédactions de mieux s'organiser, mais également à ceux qui n'ont pas encore eu le temps de regrouper les pièces qui sont demandées de venir au niveau de la commission", a expliqué Daouda Mine, le président de la Comisssion de la carte nationale de presse.