mardi 24 mai 2022

iGFM (Dakar) La date de la cérémonie du Ballon d'Or a été dévoilée, ce mardi par France Football.

Le magazine France Football a annoncé ce mardi que le Ballon d’Or 2022 sera remis le 17 octobre prochain. Ce sera lors d’une grande cérémonie au Théâtre du Châtelet à Paris. Ce sera la 66e fois qu’est décernée la plus prestigieuse récompense individuelle du football dans le monde, avec cette année un nouveau format.



S'agissant des noms des nominés pour les Ballons d’or masculin et féminin, mais aussi pour le Trophée Kopa du meilleur jeune et le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien, ils seront révélés le 12 août, ajoute France Football.



Le champion d'Afrique Sadio Mané est en lice pour remporter sa première grosse distinction individuelle de sa carrière. Il pourrait devenir le deuxième football africain à remporter ce titre après Georges Weah. L'attaquant sénégalais de Liverpool sera le candidat crédible avec le Français du Real Madrid, Karim Benzema. La finale de Ligue des Champions prévue, ce samedi, à Paris, devrait le départager.