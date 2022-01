dimanche 23 janvier 2022 • 692 lectures • 0 commentaires

iGFM- Ce dimanche 23 janvier 2022, jour d'élections locales, le président Macky Sall s'est acquitté de son devoir de citoyen en allant voter au Collège Thierno Mamadou Sall de Fatick. Un scrutin qui représente une avancée pour l'opposition, mais aussi pour la démocratie du pays, selon le chef de l'Etat.

"Je voudrais saluer tous les Sénégalais qui se sont levés très tôt le matin pour exercer leur droit de vote. Je souhaite que le vote se passe partout dans le calme et la sérénité. Etant entendu que notre pays a le don d'organiser des élections justes, libres, transparentes et démocratiques. Donc tout doit se faire dans le calme et la sérénité, et que le meilleur gagne au soir de ce scrutin."