iGFM - (Dakar) Le chef de l’Etat a voté à Fatick, ce dimanche 31 juillet, jour de scrutin. Comme à son habitude, il a fait une déclaration.

«Pour la deuxième fois dans l’année, après les locales de janvier dernier, notre pays se rend aux urnes pour élire ses députés. C’est le privilège des grandes démocraties et la confirmation de l’encrage de notre pays dans sa longue tradition de démocratie mature et apaisée (…)



Je suis confiant que, comme par le passé, les électeurs iront voter dans les meilleurs conditions de liberté et de transparence qui assure la sincérité du scrutin. C’est l’essence même d’une démocratie qui se respecte. Celle de permettre aux citoyens de choisir, sans entraves, leurs représentants et de respecter le résultat des urnes.



Au-delà de nos choix individuels, il y a tout ce que nous partageons, et que nous devons préserver en tant que nation unie et solidaire. C’est la paix et la sécurité, la stabilité, l’intégrité territoriale du pays et la cohésion nationale. Ces exigences sont au-dessus de tous et de tout le monde, parce qu’elles forment l’âme de la nation sénégalaise et les valeurs qui l’incarnent(…)



C’est dire qu’après avoir exercé son droit de vote, chacun doit aller vaquer tranquillement à ses occupations. Ainsi, le vote passe, la vie continue et la nations sénégalaise reste toujours plus unie plus forte et plus solidaire.»



