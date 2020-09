mercredi 16 septembre 2020 • 49 lectures • 0 commentaires

iGFM - Me Simon Ndiaye, un des avocats de Lamine Diack, annonce déjà qu’ils vont contester la décision de la Justice française contre leur client.

La décision sera contestée

«Nous vous annonçons tout de suite que la défense de Monsieur Diack va faire appel de cette décision. Cette décision est injuste et inhumaine, le tribunal a cherché à faire dans le politiquement correct. Il voulu se servir de Monsieur Diack comme un bouc émissaire.

En lisant cette décision, le tribunal nous a montré qu’il n’a fait qu’épouser, de façon entière, la thèse du parquet. Aucun élément présenté par la défense n’a été écouté. Toutes les thèses du parquet ont été épousées sans retenue (…)

«Des incohérences »

Nous avons noté plusieurs incohérences notamment quand on nous dit qu’il y a eu financement de campagne mais que dans le même temps, on reconnait qu’on n’a vu aucune trace de ce financement-là.

On nous dit qu’il y abus de confiance et que 15 millions de dollars ont été détournés par le biais de contrats. Mais ceux qui ont signé le contrat n’ont pas été mis en cause. Les bénéficiaires des contrats non plus. Ceux qui travaillent avec Monsieur Diack il n’y en a aucun qui est poursuivi. Cela est profondément injuste.»