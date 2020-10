mercredi 28 octobre 2020 • 86 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le tremblement de terre de la démission de Bartomeu fait les gros titres en Catalogne, la presse madrilène salue ce Real miraculé et l'Inter devra réaliser l'exploit pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Le séisme Bartomeu secoue la Catalogne

En Espagne, c'est une véritable déflagration qui a secoué toute la Catalogne hier soir. Contre toute attente, Josep Maria Bartomeu a démissionné de son poste de président du FC Barcelone. Une information retentissante qui fait la Une du quotidien Sport : «Bartomeu jette l'éponge» ! «Il démissionne face au refus du gouvernement catalan de reporter le vote de censure». Car les critiques durent depuis des mois et sa position était intenable depuis le vrai-faux départ de Lionel Messi, cet été. Forcément, l'actualité sportive est éclipsée en Catalogne et Mundo Deportivo accorde également sa couverture à cette information : «ils démissionnent», s'enflamme le journal pro-barça ! Le référendum généré par la motion de censure allait bien avoir lieu alors au lieu d'attendre le camouflet, Bartomeu a donc changé d'avis et décidé de prendre les devants en posant sa démission, immédiatement acceptée. Cela met fin à son mandat, débuté en 2014. L'Esportiu reprend également ce coup de tonnerre et indique que «Bartomeu se rend enfin.» Mais avant de partir, le désormais ex-président barcelonais a lâché une dernière bombe comme l'indique le Guardian sur sa Une : «Bartomeu dit que Barcelone va rejoindre la Super League européenne». Un pavé dans la mare qui risque de faire beaucoup de bruit dans les prochaines semaines.

Madrid rend hommage à ses héros

À Madrid, le dénouement incroyable du match entre le Borussia Mönchengladbach et le Real Madrid fait la couverture de Marca ! Après sa belle victoire dans le Clasico face au Barça ce week-end, l'équipe de Zidane était attendue en Ligue des champions. Mais celle-ci s'est compliquée la vie en étant menée 2 buts à 0 à la 87e minute. Mais comme le journal pro-madrid l'indique sur sa une : «le premier commandement de la Convention de Madrid, c'est de ne jamais abandonner.» En grande difficulté, les Merengues ont su relever la tête dans les dernières minutes pour arracher un nul (2-2) inespéré qui leur permet de rester en vie dans la compétition. Pour AS, c'est «un point qui maintient la foi.» «Madrid évite une catastrophe avec un but à la 87e et un autre à la 93e dans un match qui ne méritait pas d'être perdu.» Et il y a un petit événement qui n'est pas passé inaperçu en Belgique, c'est le retour d'Eden Hazard sur un terrain, après deux mois d'absence. La Dernière Heure s'en réjouit : «Hazard enfin de retour !»

L'Inter déjà au pied du mur

On termine ce tour de la presse en Italie, où dans l'autre match du groupe B, l'Inter et le Shakhtar n'ont pas réussi à se départager (0-0). Un nul décevant qui fait la couverture de la Gazzetta dello Sport qui annonce la couleur pour la suite : «Conte doit maintenant battre Zizou » ! «L'Inter a gaspillé, la qualification passe maintenant par des victoires sur le Real Madrid», prévient le journal au papier rose. De son côté, le Corriere dello Sport estime que cela «devient difficile pour l'Inter.» Antonio Conte a des regrets mais cela n'y changera rien : «On méritait de gagner», a déclaré l'Italien après la rencontre. Enfin, Tuttosport se projette sur le choc tant attendu de ce soir entre la Juve et le FC Barcelone. Alors que les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi étaient très attendues, elles n'auront finalement pas lieu, car le Portugais est toujours positif à la Covid-19 et doit encore patienter. Le quotidien turinois exhorte la Vieille Dame «à gagner pour CR7» !