lundi 20 février 2023

iGFM (Dakar) Tué par le puissant séisme qui a fait plus de 44000 morts en Turquie et en Syrie, Christian Atsu est arrivé chez lui. Le corps du footballeur ghanéen, qui a perdu la vie sous les décombres de la maison dans laquelle il se trouvait, a été transporté dans son pays, le Ghana, hier soir.

Comme l'avait annoncé la diplomatie ghanéenne, le coprs du meilleur joueur de la CAN 2015 a été rapatrié ce dimanche au Ghana. «La dépouille mortelle sera accompagnée par sa famille et par l'ambassadeur du Ghana en Turquie à bord d'un vol de Turkish Airlines qui arrivera à Accra à 19h40», avait ainsi annoncé le ministère des Affaires étrangères. La sœur jumelle du Ghanéen, Christiana, et l’un de ses frères aînés, Isaac, qui prenaient part aux recherches, seraient également à bord afin d'accompagner le Black Star pour ce dernier voyage…Son corps, qui a été reçu par le vice-président Mahamudu Bawumia, des ministres, sa famille et ses partisans, a été transporté de l'aéroport vers un salon funéraire privé.



Près de deux semaines après le terrible séisme qui a provoqué plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie, le corps sans vie de l’international ghanéen Christian Atsu a été retrouvé samedi à Antioche, sous les décombres de l’immeuble où il vivait.



