mercredi 20 octobre 2021 • 119 lectures • 0 commentaires

Sport 24 mins Taille

iGFM (Dakar) Le footballeur sénégalais, Sidy Sarr (Nîmes) passe des moments terribles dans sa carrière.

C'est ce qu'on appelle un vrai gâchis. Attendu pour devenir le futur meilleur milieu de terrain sénégalais après avoir fait les beaux jours des sélections jeunes du Sénégal (U20 et U23), Sidy Sarr a complètement déçu. Plus rien ne va donc pour l’international sénégalais. Placé en garde à vue pour des faits présumés de "recours à la prostitution de mineures», le milieu de terrain de Nîmes (Ligue 2, France) continue sa descente aux enfers.

Manque d'investissement en club

Souvent blessé, le Thiessois n'a joué que 34 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée de Châteauroux à l'été 2019, dont aucun cette saison. Même pas 50 matchs depuis deux ans. Ses entraîneurs (Blaquart, Arpinon, Plancque) lui ont souvent reproché son manque d'investissement, Plancque parlant même au mois d'août de « gâchis » pour un joueur auquel il prête « le plus gros potentiel du groupe ». Lundi, il s'est encore absenté ontre l'AC Ajaccio (0-2), en clôture de la 12e journée de Ligue 2. Aussi, le footballeur a été sanctionné par son club pour manque de ponctualité et de discipline. Pire, des sources indiquent que Sarr passe plus de temps dans les rues que sur les terrains.

Il perd sa place en sélection

Son manque de professionnalisme en club a effecté sa carrière internationale. Il a perdu sa place en Equipe nationale du Sénégal. La preuve, il n'a plus été convoqué avec les Lions depuis le 09 octobre 2020, à l'occaison d'un match amical contre le Maroc, à Rabat, remporté par les Marocains par 3 buts à 1. Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a préféré tourner la page Sidy Sarr pour faire appel à des joueurs comme Moustapha Name et garder ses hommes du milieu : Gana Gueye, Kouyaté...Avec ses nombreux ennuis, cette affaire de "recours à la prostitution de mineures» n’est pas la bienvenue car elle n'arrange pas le moral de l'international sénégalais qui, vit actuellement le pire moment de sa carrière et sa vie.

Sa garde à vue prolongée, le joueur de 25 ans devait être présenté ce mercredi en fin de matinée à un magistrat du parquet de Nîmes. Selon Midi Libre, il aurait reconnu avoir eu des relations sexuelles consenties et tarifées avec deux mineures âgées de 17 ans. Celles-ci sont suspectées d'être impliquées dans le vol de son Audi Q3, pour lequel il avait déposé plainte.