iGFM - (Dakar) Notre compagnie nationale, Air Sénégal international, doit beaucoup d’argent, notamment à l’Aibd, à 2as et à Las.

Air Sénégal, la compagnie nationale est lourdement endettée. Elle traine une ardoise de 22 milliards de Fcfa entre Aibd Sa, 2as et Las. Plus de la moitié de ce montant est dûe à Aibd Sa, chargée de recouvrer auprès des compagnies aériennes la Redevance de développement des infrastructures aéroportuaires (Rdia), prélevée sur les passagers.



Ainsi, Air Sénégal reste devoir à Aibd Sa la rondelette somme de 13 milliards de Fcfa, renseigne Libération, qui donne l’info. «Si c'était une autre compagnie, on assisterait à un recouvrement forcé. Mais parce que c'est la compagnie nationale, on ferme les yeux », déplore une source autorisée de la plateforme qui renseigne que pour moins que cela des avions ont été immobilisés.