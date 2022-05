lundi 30 mai 2022 • 1001 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La Direction générale des élections (Dge) a finalement déclaré irrecevables les listes de Yewwi Askan Wi et de Benno Bok Yakaar qui posaient problème.

La Direction générale des élections a décidé de déclarer irrecevables la liste nationale des titulaires de la coalition Yewwi Askan Wi et la liste des suppléants de la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar. Dans l'arrêté ci-dessous, elle a donné les motifs de ces rejets.



"N'est pas recevable la liste des suppléants au scrutin proportionnel présentée par la coalition Benno Bok Yakaar pour non respect des articles L149 alinéa 6 et L178-2 du code électoral relatives à la parité. N'est pas recevable la liste des titulaires au scrutin proportionnel présentée par la coalition Yewwi Askan Wi pour non respect des articles 178-1 et 179 alinéa 2 du code électoral", lit-on dans l'arrêté 01 33 89 de ce 30 mai 2022, du ministre de l'Intérieur.