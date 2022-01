mardi 18 janvier 2022 • 103 lectures • 0 commentaires

C’est une bien curieuse cargaison que la Douane vient de saisir. Il s’agit de trois conteneurs plein de munitions de guerre.

Les gabelous expliquent qu’il s’agit d’un navire transportant trois conteneurs chargés de munitions de guerre. Ledit navire, nommé Eolika et battant pavillon guyanais, avait déclaré être en avitaillement au port de Dakar.



Mais, alertés par l'absence de documents fiables, mais surtout par les incohérences des déclarations du Capitaine du navire, les agents de la Subdivision maritime des Douanes, notamment ceux de la Brigade portuaire, renforcés par les agents en service à l'UMCC ont décidé de pro- céder à la fouille et au contrôle de la Cargaison.



Ainsi, ils y trouveront trois conteneurs remplis de divers types de munitions. La valeur totale des cartouches saisies est estimée à plus de trois milliards de francs CFA sur le marché intérieur, renseigne la Douane. Les membres de l'équipage sont en train d'être auditionnés et une enquête approfondie est en cours, informe la douane dans son communiqué de presse.



"La Douane sénégalaise, consciente des enjeux sécuritaires de l'heure, réaffirme sa détermination à jouer pleinement sa partition dans la sécurisation de la chaine logistique maritime internationale en parfaite collaboration avec les autres Forces de Défense et de Sécurité et les acteurs portuaires", assure -t-elle.