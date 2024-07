samedi 8 juin 2024 • 1583 lectures • 5 commentaires

Le premier ministre Ousmane Sonko fera bientôt sa déclaration de politique générale. C’ets le ministre de l’hydraulique qui en a fait l’annonce lors d’une tournée d’inspection des sites critiques et des chantiers en cours dans la région de Dakar.

«Bientôt le premier ministre Ousmane Sonko fera sa déclaration de politique générale et vous verrez déjà les axes de la future gouvernance des politiques publiques, de sa vision, de sa réalisation, qui apparaîtront. Et vous verrez qu’on ne sera plus dans de petites solutions, mais dans de très grandes ambitions pour le pays pour faire au moins beaucoup de rattrapage par rapport à des pays qui, en 1960, étaient au même niveau de développement que nous.



Mais qui, aujourd’hui font partie des pays les plus émergents au monde ou même développés. Alors que nous, nous sommes toujours dans la catégorie des pays moins avancés. Parce que nos politiques n’ont pas été toujours bonnes, parce qu’il y a beaucoup de choses à changer et à réformer dans notre société. Et ça, le gouvernement en est conscient. Le défi est énorme, mais il est à portée et on fera ce qu’il faut pour résoudre nos problèmes.»