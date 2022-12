vendredi 30 décembre 2022 • 107 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, a exprimé les condoléances de la grande famille du football africain après l’annonce du décès de la légende Pelé.

"Pelé était une source d'inspiration unique pour le continent africain et les amateurs de football du monde entier. Sa mort est une perte énorme pour les supporters et les amateurs de football du monde. Au cours des 18 derniers mois, nous nous sommes appuyés sur sa déclaration selon laquelle une nation africaine remporterait la Coupe du Monde de la FIFA d'ici l'an 2000, comme source d'inspiration pour motiver les nations africaines participant à la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Nous avons également été inspirés par son travail et son engagement pour améliorer les conditions de vie des pauvres et des marginaux. Pelé vivra à jamais dans le cœur et l'esprit des amoureux du football en Afrique et dans le monde entier."