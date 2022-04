dimanche 10 avril 2022 • 581 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) La fédération égyptienne de football a annoncé, ce dimanche, avoir mis fin au contrat du sélectionneur Carlos Queiroz.

Nommé sélectionneur de l'Egypte en septembre dernier, le Portugais Carlos Queiroz n'est déjà plus à la tête des Pharaons. Via un rapide communiqué publié ce dimanche, la Fédération égyptienne de football a en effet annoncé que les parties se sont entendues pour mettre fin au contrat du technicien âgé de 69 ans.



Battu avec son équipe en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 par le Sénégal il y a quelques mois, Carlos Queiroz paie surtout la non qualification de ses hommes pour la Coupe du Monde 2022. Lors de la dernière trêve internationale de mars, l'Egypte n'a en effet pas réussi à prendre le meilleur sur les Lions du Sénégal en barrages du Mondial (succès 1-0 à l'aller, défaite 3-1 au retour).