mardi 27 septembre 2022 • 283 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM- La Fédération internationale de basket (FIBA) a annoncé l'ouverture d'une enquête après la bagarre qui a opposé deux joueuses maliennes en zone mixte après la défaite contre la Serbie (68-81) lundi. Une défaite les condamnant à une élimination de la Coupe du monde.

La vidéo a fait le bonheur des réseaux sociaux, beaucoup moins de la Fédération internationale de basket (FIBA). Lundi, alors que les Maliennes venaient d'être éliminées du Mondial de basket, une bagarre a éclaté entre Salimatou Kourouma et Kamite Elisabeth Dabou sous les yeux ébahis de la Serbe Sasa Cado, alors en interview.



« Nous avons pris connaissance d'une altercation entre les joueuses du Mali dans la zone mixte après le match Serbie-Mali. Suite à cet incident, la FIBA a ouvert une enquête. Une fois l'enquête terminée, la FIBA décidera de toute mesure disciplinaire applicable », a déclaré la FIBA dans un communiqué.



De son côté l'équipe malienne s'était excusée dès lundi sur les réseaux sociaux via sa meneuse Touty Gandega : « Je tiens à préciser que ce n'est pas l'image que nous voulions véhiculer, vraiment pas. Dieu sait qu'on s'entend bien et là c'est un dérapage malheureusement qu'on aurait voulu éviter! Nous tenons à nous excuser auprès du peuple malien et au peuple africain. »

PUBLICITÉ

L'Equipe