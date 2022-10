mardi 11 octobre 2022 • 310 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La FIFA a annoncé, ce mardi, sur son site officiel, qu'elle redistribuera plus de 100 milliards de francs CFA, à des clubs du monde entier.

Dans le cadre de son engagement à reconnaître la contribution apportée par les clubs au succès de la Coupe du Monde de la FIFA™, la FIFA a ouvert aujourd’hui les inscriptions de son programme de répartition des bénéfices aux clubs, doté d’une enveloppe de USD 209 millions (environ 141 milliards FCFA).



Plus de 6 millions FCFA pour chaque jour passé par un joueur en sélection...



Pour la première fois cette année, les clubs pourront s’y inscrire en ligne, par le biais de la plateforme du Panorama du football professionnel de la FIFA. À la clé, environ USD 10 000 (6 748 112 francs CFA )pour chaque jour passé par un joueur en sélection du début de sa préparation officielle jusqu’au dernier match dans la compétition. Cette indemnisation concerne tous les clubs auprès desquels le joueur a évolué au cours des deux années précédant la compétition.



Le programme de répartition des bénéfices aux Clubs s’insère dans le cadre d’un accord de collaboration entre la FIFA et l’Association des Clubs Européens, conclu à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010™, puis prolongé en 2015 pour couvrir les éditions 2018 et 2022 de la Coupe du Monde de la FIFA.