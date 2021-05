mardi 11 mai 2021 • 513 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Fille aînée de Lamine Diack, Mame Fatou s'est exprimée sur le retour de son père au Sénégal après plus de 5 ans d'absence, en raison d'une condamnation par la justice française, le 20 septembre dernier, à quatre ans de prison, dont deux ferme.

“Nous remercions toute la famille Diack…, c’est par la grâce de Dieu qu’on ait pu vivre ce jour là. C’est un jour de joie. Nous remercions le Jaraaf qui a permis tout cela et l’Etat grâce à qui cela s’est fait. Et également merci à tous ceux qui se sont mobilisés notamment les personnes les plus anonymes. Nous remercions tout le monde”, s'est-elle exprimée devant la presse, peu après l'arrivée de son père par ailleurs ancien président de la fédération internationale d'athlétisme.

Lamine Diack, âgé de 87 ans, en résidence surveillée depuis novembre 2015 en France, a été condamné par la justice française, le 20 septembre dernier, à quatre ans de prison, dont deux ferme, pour son "implication dans un réseau de corruption destiné à cacher des cas de dopage en Russie".

Il avait bénéficié le 30 décembre dernier d’une levée de la mesure d’interdiction de quitter le territoire français dont il faisait l’objet, contre le paiement d’une caution de 500000 euros, soit un peu plus de 327 millions de francs CFA.

Le Jaraaf de Dakar, son club de toujours dont il fut le président pendant de nombreuses années, a décidé de payer cette caution lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue à Dakar le 18 avril dernier.