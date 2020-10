jeudi 8 octobre 2020 • 104 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) K. Fall, qui exerce le plus vieux métier du monde, risque 1 an de prison si le juge suit le procureur. Elle est accusée d’avoir volé les 9400 dollars de son client coréen.

K. Fall est divorcée depuis 25ans et mère de 05 enfants. La dame de 55ans a préféré exercer le plus vieux métier du monde pour nourrir ses enfants. Selon le journal les échos, malgré son âge avancé, son corps n’a pas ressenti le poids de la vieillesse. Elle est poursuivie pour vol commis la nuit, d’après toujours le journal.

Tout est parti le soir du 26 septembre passé. Ce jour-là, le coréen a rencontré K. Fall dans un bar. Ils se sont rendus à l’hôtel vers 5heures du matin pour une partie de jambes en l’air, moyennant 50000 francs cfa. Au lieu de se contenter de son dû, elle est accusée d’avoir attendu que son client soit dans les bras de Morphée pour lui voler la somme de 9400 dollars, autrement dit 5.264.000 CFA . Le client en question est un ingénieur coréen venu au Sénégal dans le cadre de ses activités.

Toutefois, elle a été vite retrouvée grâce à sa carte d’identité puisque c’est cela qu’elle avait présenté à la réception pour les besoins de l’enregistrement de la chambre.

Appelée à la barre, elle a nié avoir subtilisé les millions du coréen. Mais, elle reconnait avoir pris une partie de cet argent : «Je suis montée dans la chambre il m’a payé 50000 après avoir entretenu des rapports sexuels et je suis partie vers 7h du matin. Et c’est le personnel qui a fait le nettoyage» dit-elle avant d’ajouter : «Je n’ai pas vu cet argent dont il parle. On s’est lavés ensemble après l’acte. Et c’est après qu’il a mis la sacoche bleue sur la table. Je reconnais avoir pris 300 dollars dont trois billets de 100 et non les 5millions dont il parle, j’étais déboussolée à cause de mes enfants que je dois nourrir. La perquisition a été faite chez moi mais ils n’ont rien trouvé», dit-elle en sanglots.

Le procureur a requis 01ans de prison ferme. K. Fall a imploré la clémence du juge. Délibéré attendu demain vendredi