mercredi 24 novembre 2021

iGFM- Malikah Shabazz, l’une des filles de Malcolm X, a été retrouvée morte chez elle lundi à New York, à l'âge de 56 ans.

Le corps sans vie de Malikah a été découvert lundi par sa fille, dans son appartement de Brooklyn. Malikah Shabazz, l’une des six filles de Malcolm X, était âgée de 56 ans.



Peu d’informations ont été révélées au sujet du décès, mais la police a annoncé ne pas se diriger vers une piste criminelle. Cependant, une autopsie doit doit être effectuée.



«Je suis profondément triste d’apprendre la mort de Malikah Shabazz. Mon cœur va vers sa famille, descendants du docteur Betty Shabazz et Malcolm X. Le docteur Shabazz était enceinte de Malikah et sa sœur jumelle Malaak, lorsque notre frère Malcolm a été assassiné», a réagi sur Twitter Bernice King, la fille de Martin Luther King Jr..



Rappelons que le célèbre militant de la cause noire américaine a été tué le 21 février 1965, alors qu’il montait à la tribune de l'Audubon Ballroom, une salle de spectacle à Harlem.