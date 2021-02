mardi 2 février 2021 • 157 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Le football français est toujours dans l'impasse concernant les droits TV, Liverpool a agité le dernier jour du mercato et le Real Madrid attend David Alaba, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Les droits TV au cœur des interrogations

En France, la crise des droits télés s'affiche en Une du journal L'Équipe ce matin. Ce lundi, la Ligue de Football Professionnel devait étudier l'appel d'offres des 6 lots mis sur le marché, correspondant à ceux abandonnés par Mediapro. Trois diffuseurs se sont portés candidats : Amazon, Discovery, et DAZN. Aucune des propositions n'a ainsi atteint le prix de réserve, c'est à dire le prix minimum fixé par la Ligue pour accepter de céder les lots en question. Comme le souligne le quotidien, «les prochaines 48 heures seront décisives», car la Ligue va prendre le temps de la réflexion dans ce dossier. Mais cela n'augure rien de bon. De son côté, Le Parisien indique que «le football français est toujours dans l'impasse». Enfin, du côté de Marseille La Provence nous apprend que «huit supporters ont été écroués après les incidents de la Commanderie» de samedi.

Liverpool a frappé fort sur le le mercato

En Angleterre, Liverpool a agité cette dernière journée du mercato, hier ! En effet, les Reds ont recruté deux défenseurs centraux. Un secteur où ils étaient dépourvus après les nombreuses blessures au sein de leur effectif. C'est ce que met en avant The Times sur sa Une . Ainsi, Ben Davies a fait le grand saut de Championship à Anfield. Quelques heures plus tard, Liverpool a annoncé le prêt de Ozan Kabak en provenance de Schalke 04 jusqu'à la fin de la saison. Pour le Daily Express, c'est «une ruée défensive de Klopp» sur le mercato. De son côté, le Daily Star met en avant la volonté d'Ole Gunnar Solskjaer de faire des ses joueurs de véritables Red Devils dans l'attitude car ils n'ont pas toujours été irréprochables avec les arbitres et «cela leur a porté préjudice sur certaines décisions.»

Le Real Madrid très calme sur le mercato, en attendant David Alaba cet été

Direction l'Espagne ! Si le mercato hivernal a fermé ses portes hier soir à minuit, Marca relance déjà celui du Real Madrid. En effet, le quotidien madrilène annonce que Karl-Heinz Rummenigge valide le départ de David Alaba du Bayern Munich au Real Madrid ! En fin de contrat en juin prochain, l'Autrichien ne prolongera pas avec le club allemand et est annoncé avec insistance à Madrid depuis plusieurs semaines. «David a pris la décision d'essayer quelque chose de nouveau. Madrid est un grand club et il faut comprendre le joueur», a déclaré le dirigeant allemand. De son côté, AS revient sur le mercato très calme des Merengues. «Deux ans sans transferts. Le Real Madrid a terminé le mercato hivernal sans nouvelles signatures. Leur dernier renfort, Ferland Mendy, remonte à juin 2019. Cet été là, l'investissement s'est élevé à près de 300 millions d'euros», indique le journal.