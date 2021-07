lundi 19 juillet 2021 • 167 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La flambée des cas de coronavirus, les mesures et autres initiatives annoncées pour endiguer cette troisième vague sont les sujets de préoccupation des quotidiens reçus lundi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Pour illustrer cette montée en flèche des cas de Covid-19, Le Soleil note que 3 088 nouvelles infections, 11 décès et 31 cas graves ont été comptabilisés durant ce week-end.



Il y a ‘’danger sur le Sénégal’’, dit L’Info qui écrit : ’’La semaine écoulée a été marquée par une hausse jamais égalée des cas de coronavirus, passés du simple au quintuple. Idem pour les redoutés cas communautaires qui ont augmenté 6 fois à Dakar et 13 fois dans les régions’’.



Cette hausse ‘’alarmante’’ des cas fait craindre à Sud Quotidien une fête de tabaski ‘’à haut risque’’. ‘’Alors que la tabaski va être célébrée mardi et mercredi dans ce contexte de flambée des contagions, l’on redoute une explosion des cas dans les prochains jours. Pour cause, les déplacements et les rassemblements favorisent la circulation du virus’’, souligne Sud.



’’Le scenario catastrophe’’ est également décrit par Vox populi qui signale que ‘’3088 nouveaux cas, 11 décès et 31 cas graves ont été enregistrés durant le week-end’’. Et le journal de relever aussi que le ministre de l’Intérieur ‘’réimpose le masque en tout lieu’’.



Pour Le Quotidien, ’’en réactivant l’arrêté portant port du masque, qui était pourtant obligatoire, les ministres de l’Intérieur et des Transports rappellent le relâchement qui a replongé le pays dans une situation sanitaire avec une explosion de cas positifs au Covid-19’’.



L’Observateur rapporte que ‘’la société civile vient de développer des réponses pour faire face à la troisième vague de coronavirus’’. ’’Dénonçant la +stratégie passive adoptée par les pouvoirs publics+, elle a décidé de mettre en place une task-force de riposte rigoureuse impliquant tous les acteurs évoluant dans le domaine de la santé’’, fait part la publication.



’’Après avoir constaté la passivité du gouvernement dans la riposte contre l’évolution inquiétante de cette troisième vague, la coalition des organisations de la société civile a décidé de mettre en place une task-force afin de donner une réponse rigoureuse et plus inclusive’’, écrit également L’As.



Walfadjri déplore l’attitude de ces ‘’ministres et responsables APR’’ qui ‘’font fi des recommandations’’ relatives à la limitation des déplacements pendant cette période de fête.



’’Des autorités politiques y compris des ministres de la République ont fait fi des recommandations des autorités médicales et étatiques dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Ils organisent des convois pour permettre des déplacements vers l’intérieur du pays’’, écrit Walf.



Parlant de la gestion de la pandémie, Enquête soutient que ’’l’histoire donne raison’’ au Khalife général des tidianes. ’’Depuis l’arrivée de la pandémie, Serigne Babacar Sy Mansour a multiplié les messages de mise en garde contre le Covid-19. Il continue d’exhorter les autorités à dire la vérité sur la pandémie et ses conséquences’’, écrit le journal.

