iGFM (Dakar) Le marathon Bamba Dieng continue ! Annoncé à Lorient puis très proche de Leeds, l’attaquant sénégalais s’est mis d’accord sur un contrat avec Nice, qui a fait la plus grosse offre à l’OM.

C'est ce qu'on appelle une folle journée. Concluant un accord avec Leeds plutôt dans la journée, Bamba Dieng a vu son destin changer au dernier moment. Un retournement de situation inattendu et très surprenant.



Nice double Leeds, l'offre désactivée



En effet, l'international sénégalais se trouvait à l'aéroport avec son agent négociant avec l'OGC Nice. Apprenant la nouvelle Leeds est furieux après avoir conclu un accord avec l'OM et le joueur plus tôt dans la journée. Selon plusieurs médias, Leeds a décidé de se retirer du dossier Bamba Dieng. Maintenant, l'offre est désactivée. Pourtant, le président de la formation anglaise, Andrea Radrizzani, avait confirmé ce jeudi matin, que l'international sénégalais allait rejoindre son club. "Accueillons Bamba Dieng", a-t-il écrit sur Twitter, tout en précisant que le club anglais travaillait en parallèle au recrutement de Cody Gakpo, que le PSV Eindhoven souhaiterait finalement conserver.



A 18h GMT, Bamba n'avait pas décollé de l'aéroport de Marignane



Malheureusement pour le dirigeant, sauf retournement de situation, le champion d'Afrique se rend du côté l'OGC Nice qui aurait proposé 12 millions d’euros (7 milliards FCFA) à l'OM ainsi qu’un pourcentage sur le future revente du joueur par les Aiglons. A 18h GMT, l’attaquant sénégalaus, lui, n’avait pas décollé de l’aéroport de Marignane ! L'histoire folle du dernier jour de la fenêtre des transferts.



Rappelons que c'est à 22h GMT (00h France), que le mercato sera bouclé.